Windrad bei Wittsheim dreht sich jetzt doch weiter

Plus Die Gesellschafter der Erneuerbare Energien Wittesheim haben eine Lösung gefunden, den drohenden Abriss des Windrads zu verhindern - zumindest vorerst.

Bis vor wenigen Monaten sah es danach aus, dass die Tage des großen Windrads nahe dem Monheimer Stadtteil Wittesheim gezählt sind. Ende 2022 fällt die Anlage aus der staatlichen Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Damit bekommt die Firma Erneuerbare Energien Wittesheim (EEW), die das Windrad betreibt, für den erzeugten Strom nicht mehr den garantierten Abnahmepreis von neun Cent pro Kilowattstunde. Auf dem freien Markt waren in den vergangenen Jahren nur zwei bis drei Cent zu erzielen - zu wenig, um das Wittesheimer Windrad wirtschaftlich zu betreiben. Deshalb richteten sich die Gesellschafter darauf ein, dieses abreißen zu müssen. Doch nun ist manches anders.