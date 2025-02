Die Wahl in Donauwörth: Wo die AfD über 43 Prozent holte

Das Ergebnis im Wahlkreis war eindeutig: CSU-Abgeordneter Ulrich Lange holte das Direktmandat für den Bundestag souverän mit rund 45 Prozent. Weit abgeschlagen dahinter die AfD mit knapp über 20 Prozent. Und auch in Donauwörth gab es einen deutlichen CSU-Sieg. Doch nicht nur die Konservativen wussten in der Stadt zu überzeugen. So manches Ergebnis überrascht, gerade im Vergleich zum Bundestrend. Wie Fraktionsvorsitzende im Stadtrat das Donauwörther Ergebnis beurteilen.

