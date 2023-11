Albwanderung, Theater und Poetry-Slam: Das ist am Wochenende geboten

Vom Theater in Kaisheim bis zur Albwanderung mit der DAV-Sektion Nördlingen: Im Herbst ist jede Menge los im Kreis Donau-Ries. Das sind unsere Tipps fürs Wochenende.

Dieses Wochenende ist wieder einiges geboten im Donau-Ries. Hier kommen unsere Tipps für das Wochenende vom 17. bis 19. November.

Das bietet das Wochenende für Konzert- und Bühnenbegeisterte

Konzerte: Am Sonntag um 18 Uhr tritt Patricia Litten in der Antonius-von-Streichele-Grundschule in Mertingen mit einer Konzert-Lesung auf. In Nördlingen im Café Radlos findet am Samstag um 20 Uhr Internationaler Folk und Folk-Rock mit Nordilo statt. Wer den Klang der Gitarre schätzt, sollte nach Reimlingen in den Kulturstadl. Dort spielt am Sonntag um 19 Uhr das Duo Magic Guitars.

Bühne: In der Kleinkunstbrauerei Thaddäus in Kaisheim treten am Freitag um 20 Uhr Christoph und Lollo mit "Mitten ins Hirn" auf. Wer schon immer mal auf der Bühne auftreten wollte, hat am Freitag die Chance im Doubles Starclub Donauwörth: Ab 20 Uhr heißt es dort wieder "Offene Bühne für jedermann". In der Movieworld in Nördlingen gibt es am Freitag Kino mal anders. Um 20 Uhr findet hier ein Poetry-Slam statt.

Veranstaltungen im Kreis Donau-Ries für Theater- und Kulturbegeisterte

Theater: Im Gasthaus Grünenwald in Kaisheim spielt der Theaterverein Altisheim/Leitheim Freitag und Samstag um 19.30 Uhr "Liebesrausch in Rammemoos". Im Niederschönenfelder Bürgerhaus wird Freitag und Samstag um 19.30 Uhr das Lustspiel "Ein Traum von einem Mann" aufgeführt. In Schweinspoint kann am Freitag und am Samstag um 19.30 Uhr in der Diepoldhalle viel gelacht werden. Dort kommt die Komödie "Sieben unter einem Dach". Im Nördlinger Stadtsaal Klösterle kommt am Freitag und Samstag um 20 Uhr "der kleine Horrorladen". Am Sonntag wird das Stück um 15 Uhr aufgeführt.

Das Der-kleine-Horrorladen-Liveorchester des Dramatischen Ensembles in Nördlingen, vorn Clarissa Bühler (Regie) und Gerhard Munk (Co-Regie). Foto: Wolfgang Heinrich

Kultur: Die Kolpingsfamilie Oettingen veranstaltet am Sonntag um 14 Uhr einen kleinen Ausflug. Besucht wird das Heimatmuseum Oettingen mit der Ausstellung "Wie es gestern war".

Faschingsfreunde aufgepasst: Mehrere Events am Wochenende

Fasching: In Mertingen in der Turnhalle findet am Freitag um 19 Uhr die Faschingseröffnung der Faschingsfreunde Mertingen statt. In der Neudegger Halle in Donauwörth gibt es am Samstag um 19 Uhr das Guggentreffen der Faschingsfreunde Wörnitzstein. In der Sualafeldhalle in Huisheim eröffnen die Blaumeisen am Samstag um 11 Uhr den Fasching. Vorgestellt werden auch die Prinzenpaare. In Neresheim in der Turn- und Festhalle Kösingen feiern um 21 Uhr die Faschingsfreunde Kösingen "Fasching reloaded".

Und was gibt es sonst noch am Wochenende im Kreis Donau-Ries?

Film: In Tagmersheim, Blossenau, im B+ Natur und Umweltbildungszentrum, wird am Freitag um 19.30 der Film "972 Breakdowns" gezeigt. 15 Jahre Palliativstation in Nördlingen: Am Freitag findet im Ries-Theater ein Themenkino statt. Gezeigt werden die Filme "Ein Tag auf der Palliativstation Erlangen" und "In Liebe lassen".

Handwerk: Am Freitag hat das Reparaturcafé in Donauwörth, Parkstadt, im Mehrgenerationenhaus wieder von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Kaputte Gegenstände werden wieder funktionsfähig gemacht.

Wandern: Am Sonntag veranstaltet der DAV, Sektion Nördlingen, eine Tages-Albwanderung. Treffpunkt ist um 7.30 Uhr am Bahnhof Nördlingen.

Kinder: In der Bäumenheimer Bücherei im Rathaus läuft am Freitag um 16 Uhr das Kindertheater "Rotkäppchen – Teil 2". Wer das evangelische Montessori-Kinderhaus in Nördlingen von innen sehen möchte, kann am Freitag von 14.30 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür kommen. Ebenfalls in Nördlingen findet am Samstag um 11 Uhr im Rahmen des bundesweiten Vorlesetags in der Stadtbibliothek ein Vorlesetag statt. Kinder ab sechs Jahren sind eingeladen. Im evangelisch-lutherischen Pfarramt in Nördlingen findet am Samstag ab 18 Uhr ein Aktionsabend für Schülerinnen und Schüler der fünften bis achten Klassen statt: "Casino-Night mal anders".