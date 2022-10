Wörnitzstein

vor 34 Min.

17-Jähriger bei Moped-Unfall in Wörnitzstein schwer verletzt

Bei einem Moped-Unfall in Wörnitzstein hat sich ein 17-Jähriger wohl schwerste Verletzungen zugezogen.

Plus Ein Jugendlicher verunglückt mit seinem Moped am Montagabend mitten in Wörnitzstein. Das Opfer kommt aus dem Lechgebiet.

Von Wolfgang Widemann

Im Donauwörther Stadtteil Wörnitzstein hat sich am Montagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Mitten im Dorf verunglückte ein Mopedfahrer.

