Autofahrer nötigt und beleidigt anderen Verkehrsteilnehmer

Der 23-Jährige blendet mit der Nebelschlussleuchte auf und wirft dem anderen Kraftausdrücke an den Kopf. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Am Freitag, gegen 19:30 Uhr, war ein 34-Jähriger mit seinem Pkw in der Oberriedstraße von Ebermergen kommend in Richtung Dorfmitte unterwegs. Unmittelbar nach dem Ortseingang wurde er mit hoher Geschwindigkeit von einem Auto überholt, an dessen Steuer ein 23-Jähriger saß. Nach dem Überholen schaltete der 23-Jährige grundlos die Nebelschlussleuchte ein und blendete dadurch den nachfolgenden Pkw-Fahrer. Der 34-Jährige hupte und blendete das Fernlicht auf, um den 23-Jährigen auffordern, die Nebelschlussleuchte auszuschalten. Dieser bremste daraufhin grundlos bis zum Stillstand ab, stellte seinen Pkw quer zu Fahrbahn, stieg aus und beleidigte den 34-Jährigen mit diversen Kraftausdrücken. Danach setzte er seine Fahrt fort, wurde aber alsbald von Beamten der Polizeiinspektion Donauwörth ermittelt. Es erwartet ihn nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr sowie Beleidigung. Laut Angaben des Geschädigten wurde durch den Vorfall auch der Fahrer eines weißen Kleinwagens genötigt, der zu diesem Zeitpunkt in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Dieser sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0906/706670 bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden. (AZ)