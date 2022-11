Wörnitzstein

Bahnschranke in Wörnitzstein senkt sich auf Auto

Am Bahnübergang in Wörnitzstein ist ein Unfall passiert.

Eine Autofahrerin gerät am Bahnübergang in Wörnitzstein in Panik. Dadurch entsteht Sachschaden.

Am Bahnübergang in Wörnitzstein hat eine Autofahrerin durch eine unüberlegte Aktion einen nicht alltäglichen Unfall verursacht. Die 71-Jährige wollte am Dienstag gegen 8.50 Uhr von Riedlingen her die Gleise überqueren. In diesem Moment ertönte das akustische Signal, dass sich die Schranken senken. Obwohl der Wagen laut Polizei zu diesem Zeitpunkt nicht auf den Schienen stand, geriet die Frau in Panik und setzte den Pkw zurück. Das Unterteil der Schranke senkte sich auf den Wagen und streifte über die Motorhaube. Der Bahnverkehr wurde durch das Geschehen nicht beeinträchtigt. Die Fahrerin blieb unversehrt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. (AZ)

