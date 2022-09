Betrunkener Harburger kracht mit seinem Auto gegen zwei Bäume

Ein 42-jähriger aus Harburg hat am Sonntag mit seinem Auto auf Höhe des Maggenhofs einen Unfall verursacht. Eigentlich hätte der Mann gar nicht fahren dürfen.

Ein 42-jähriger Harburger ist am Sonntag gegen 20.19 Uhr mit seinem Auto auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Donauwörth und Wörnitzstein gefahren.

Auf Höhe des Maggenhofs kam der Kleinwagen alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das Auto überschlug sich und prallte gegen einen weiteren Baum, der etwa 20 Meter von der Fahrbahn entfernt war. Der Fahrer wurde per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik in Donauwörth eingeliefert. Laut Polizei stellten sich seine Verletzungen als nicht schwerwiegend heraus.

Der Mann verweigerte den Bluttests

Da die Beamten vor Ort allerdings deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen konnten und der Fahrer einen Alkoholtest verweigerte, wurde ein Bluttest angeordnet. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol eröffnet.

Weil der Mann mit der darauffolgenden Sicherstellung seines Führerscheins nicht einverstanden war, ordnete die zuständige Staatsanwaltschaft eine Beschlagnahmung an. An dem Auto des 42-Jährigen entstand ein Totalschaden, sodass es von einer Fachfirma geborgen und abgeschleppt werden musste. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro. (AZ)