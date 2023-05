Wörnitzstein

Weiterer Storchenort in der Region: Erstmals nisten Störche in Wörnitzstein

Plus Auf einem Strommast in Wörnitzstein haben sich Störche niedergelassen. Das ist eine Premiere im Dorf. Energieversorger will eine Gefahr für die Vögel bannen.

Von Wolfgang Widemann

Wann zuletzt oder ob überhaupt schon einmal Störche in Wörnitzstein gelebt haben, ist nicht bekannt. Jetzt ging es aber ganz schnell. Auf einem Strommast mitten im Ort hat sich ein Storchenpaar ein Nest gebaut.

Heribert Dorfmüller wohnt direkt gegenüber dem Horst. Der 79-Jährige sagt, solange er sich zurückerinnern kann, habe es in Wörnitzstein keine Störche gegeben. Vor zwei Wochen sei das Paar aufgetaucht und habe direkt an der Kreuzung der Abt-Cölestin-Straße (Ortsdurchfahrt) und der Ludwig-Heck-Straße östlich der Wörnitzbrücke auf dem etwa zehn Meter hohen Betonmast, auf dem die Leitungen in drei Richtungen abzweigen, mit dem Bau des Horsts begonnen: "In zwei Tagen hatten sie das Nest."

