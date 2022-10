Wörnitzstein

14:36 Uhr

Hecke in Wörnitzstein mit dem Auto umgefahren

Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht in Wörnitzstein.

Ein Unbekannter ist so heftig in die Hecke eines Hausgartens in Wörnitzstein gefahren, dass die Pflanzen aus dem Boden gerissen wurden. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Wochenende ist ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen die Hecke eines Anwohners der Rudegerstraße im Donauwörther Ortsteil Wörnitzstein gefahren. Der Anprall riss die Wurzeln der Grundstücksumfriedung aus dem Boden. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise mehreren Hundert Euro. Da sich der Verursacher nicht meldete, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

