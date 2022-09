Jugendlicher rutscht auf Motorhaube herum

Ein 20-Jähriger hat in Wörnitzstein eine kuriose Sachbeschädigung begangen.

In Wörnitzstein hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein ungewöhnlicher Fall von Sachbeschädigung ereignet. Gegen 0.30 Uhr setzte sich ein 20-jähriger Donauwörther auf die Motorhaube eines Autos und rutschte auf ihr herum. An dem Wagen entstanden sichtbare Dellen und Lackkratzer. Der 23-jährige Eigentümer des Wagens bezifferte den Schaden auf etwa 500 Euro und erstattete Anzeige. Die Polizei Donauwörth versucht nun, den Grund für das seltsame Verhalten des 20-Jährigen zu ermitteln. (AZ)

