Moped streift Auto im Gegenverkehr: Unfallflucht

In Wörnitzstein hat ein Unbekannter mit seinem Moped ein entgegenkommendes Auto gestreift. Der Schaden ist hoch, der Verursacher wird gesucht.

Eine nicht alltägliche Unfallflucht meldet die Polizei aus Wörnitzstein. Dort war am Mittwoch um 19 Uhr eine 71-Jährige mit ihrem silberfarbenen Opel Corsa auf der Oberriedstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Etwa 50 Meter vor der Einmündung zur Graf-Hartmann-Straße kam dem Pkw ein Moped entgegen. Dessen Fahrer kam dem Auto zu nahe und streifte eine Seite von diesem mit dem Lenker.

An dem Pkw entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro. Der Zweiradfahrer konnte einen Sturz abfangen. Der Unbekannte gab gleich wieder Gas und brauste davon. Die Frau informierte die Polizei. Die ermittelt nun wegen Unfallflucht. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich per Telefon (0906/706670) an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)