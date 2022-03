Motorradfahrer stürzt in Wörnitzstein – Polizei sucht Zeugen

Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist in Wörnitzstein gestürzt, da laut ihm ein Auto die Fahrbahn geschnitten hätte. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist am frühen Donnerstagnachmittag am Ortsende von Wörnitzstein gestürzt. Laut Polizei war der junge Mann gegen 14.30 Uhr in der Riedlinger Straße in Richtung Huttenbach unterwegs. Auf der Höhe des letzten Hauses kam ihm nach eigenen Angaben ein Pkw entgegen, wodurch er auf den Grünstreifen ausweichen musste und dort verunglückte.

Motorradfahrer bei Sturz verletzt: Polizei Donauwörth sucht Zeugen

Der Motorradfahrer verletzte sich dabei leicht und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet nun, dass sich der Autofahrer und weitere Zeugen unter der Telefonnummer 0906/706670 melden sollen. (AZ)