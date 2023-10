Saisoneröffnung auf "Bernies Bunte Bühne" in Wörnitzstein

Plus Bernd Zoels und Jürgen Lechner amüsieren mit "Lach- und Sachgeschichten". Das urige Kellertheater ist erfüllt von Heiterkeit. Warum es aber auch eine nachdenkliche Note gibt.

Sie passen zusammen wie die Faust aufs Auge, wie Pat und Patachon, Laurel und Hardy - ja, wie die legendären Grantler Waldorf und Stadler aus der Muppetshow: Bernd Zoels und Jürgen Lechner. Die beiden regional bekannten Bühnenakteure, die auch solo unterwegs sind, haben sich als Duo vielleicht nicht gesucht, aber doch gefunden, ergänzen sich im nachdenklichen, tiefgründigen Fach ebenso, wie im komischen. Sie gastieren gerne auswärts, sind aber auch und gerade in Zoels' urigem Wörnitzsteiner Kellertheater beheimatet. Dort eröffneten sie jetzt mit "Lach- und Sachgeschichten" die neue Saison von "Bernies Bunter Bühne".

In der plüschigen Atmosphäre des Theaters prangt tatsächlich eine Loge mit den Puppen Waldorf und Stadler und - als wären es ihre Alter Egos - lassen Bernd Zoels und Jürgen Lechner sie auch sprechen. Äh - natürlich granteln! Das ist der Auftakt in einen höchst amüsanten Abend vor ausverkauftem Haus. Längst ist "Bernies Bunte Bühne" kein Geheimtipp mehr, längst sind die Fans zur Stelle, wenn sich der rote Vorhang hebt.