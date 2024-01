Sattelzugfahrer flüchtet nach Unfall - Zeuge schießt Fotos

Beim Wenden mit seinem 40-Tonner bleibt der Fahrer an einem geparkten Auto hängen. Trotz erheblichen Schadens macht er sich aus dem Staub.

Am Montag versuchte der Fahrer eines Sattelzugs in Wörnitzstein seinen 40-Tonner zu wenden und blieb dabei mit der rechten Seite des Sattelaufliegers am geparkten BMW einer 27-Jährigen hängen. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall gegen 11.45 Uhr in der Dr.-Otto-Straße. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von geschätzten 15.000 Euro. Der Lkw-Fahrer entfernte sich nach dem Anprall, ohne anzuhalten. Ein aufmerksamer Zeuge schoss Fotos. Beamte der PI Donauwörth versuchen nun anhand dieser Bilder, den verantwortlichen Fahrer zu ermitteln. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)