Wörnitzstein

vor 7 Min.

Schwebende Melodien und raumfüllende Klänge

Plus Die Musikkapelle Wörnitzstein machte die Vorweihnachtszeit mit ihrem Kirchenkonzert ein Stück weit ruhig, harmonisch und magisch. Viel Wunderbares war da geboten.

Advent ist in der heutigen Zeit oft voller Stress und Hektik, aber manchmal auch voller Magie. Momente, herausgehoben aus dem Alltag, bringen den Menschen ein wenig weihnachtliche Stimmung, Vorfreunde, Ruhe, Harmonie… Für solche Momente sorgte die Musikkapelle Wörnitzstein bei ihrem Weihnachtskonzert in der St. Martinskirche.

Zuerst stimmten die jüngsten Mitglieder, das Vorstufenorchester, die Zuschauer mit einer festlichen Weihnachtsovertüre von John Edmondson ein. Eine wunderbare Zusammenstellung deutscher Weihnachtslieder erklang dann von der Jugendkapelle in dem Stück Alfred Bösendorfers „Das junge Weihnachtskonzert“. Von „Kling Glöckchen klingelingeling“ bis zu „Ihr Kinderlein kommet“ und „Fröhliche Weihnacht überall“ war für jeden im Publikum eine Kindheitserinnerung und ein wiedererkennendes Mitsummen dabei. Und wiedererkannt hat ganz sicher auch jeder das folgende Stück: an „Last Christmas“ kommt in der Vorweihnachtszeit keiner vorbei. Das Arrangement von Frank Bernaerts überließ jeder Registergruppe der Jugendkapelle einmal die Melodieführung, sodass auch das Publikum die Vielfalt der Klangfarben genießen konnte.

