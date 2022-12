Sieben schrullige Familienmitglieder unter einem Dach

Für die Theaterfreunde Wörnitzstein hebt sich im Januar der Vorhang. Sie kommen mit einer turbulenten Komödie auf die Bühne des Gasthofs Braun.

Im Januar 2023 präsentieren die Theaterfreunde Wörnitzstein ihr Stück "Sieben unter einem Dach", eine Komödie in drei Akten von Jasmin Leuthe im Gasthaus Braun. Darin geht es um das junge Paar Alex (Markus Ziegler) und Nicki (Kathrin Vetter), das in der Dachwohnung von Nickis schlitzohrigem Opa Julius (Johann Scheller) wohnt. Die beiden träumen vom eigenen Häuschen. Aber Mirta (Ute Lechner), die scharfzüngige Mutter von Alex, macht den beiden durch ihre ständigen Einmischungen das Leben nicht leicht. Da hilft auch die Unterstützung von Ursi (Carola Leinauer), der Oma von Alex und Mutter von Mirta, nicht viel. Als dann Uli (Silvia Schubert), beste Freundin und Inhaberin eines Kräutershops, einen Wettbewerb entdeckt, bei dem ein Haus gewonnen werden kann, scheint sich ein Lichtblick zu ergeben. Doch was ist die Aufgabe?

Erzwungene Harmonie in der Familie von Alex und Nicki

Alle Familienmitglieder müssen vier Wochen lang unter einem Dach harmonisch miteinander leben. Das ist allerdings mit Mirta, Nickis Vater (Adalbert Vetter), einem waschechten Cowboy und Ranchbesitzer aus den USA, und den vielen Likörchen und Tränken, die Uli dabei hat und die auch die Libido anregen, nicht so einfach. Nach dem einen oder anderen Gläschen gerät nicht nur Mirta außer Rand und Band.

Da kann dann nur noch der Nachbar Friedolin (Richard Vetter) helfen, welcher verkleidet als Tante Friedlinde nochmal ordentlich Schwung in die Bude bringt. Ob Karla Kiesewetter (Marion Rieger), Sachverständige der Fertighausfirma Krummnägele hier noch den Durchblick behält und ob Nicki und Alex zum Schluss den Traum der eigenen vier Wände leben dürfen?

Die Aufführungstermine sind: Samstag, 14. Januar, 13.30 (Generalprobe/Aufführung für Kinder und Senioren) und 19 Uhr (Premiere); Sonntag, 15. Januar (17 Uhr); Samstag, 21. Januar (19 Uhr); Sonntag, 22. Januar (17 Uhr); Samstag, 28. Januar (19 Uhr); Sonntag, 29. Januar (17 Uhr). Der Kartenvorverkauf erfolgt bei Irmgard Schmidbaur unter Telefon 0906/1062 und an der Abendkasse. (AZ)

Lesen Sie dazu auch