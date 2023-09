Üppige Klänge in spätsommerlicher Atmosphäre

Die Kleinen und die Großen der Musikkapelle Wörnitzstein erfreuten ihr Publikum mit einer Fülle an Kompositionen. Worum es ging und wer geehrt wurde.

Freitagabend, die Regenwolken haben sich verzogen und unter einem blank geputzten Himmel ist der Wörnitzsteiner Dorfplatz in einen Freiluft-Konzertsaal verwandelt, denn das alljährliche Dorfplatzkonzert der Musikkapelle steht an. Die Jugendkapelle eröffnet den Abend mit „After the fire“, arrangiert von Alexander Dollmann, der die jungen Musiker auch dirigierte. Beim nächsten Stück ist der Name Programm: „First Concerto“ – erstes Konzert. Die jüngsten Nachwuchs-Musikanten, die Flötenkinder, haben sichtlich viel Freude am gemeinsamen Musizieren mit der Jugendkapelle. Solistische Melodien der Flöten werden vom gesamten Orchester aufgenommen und variiert. Was die Zuhörer präsentiert bekommen, ist ein abwechslungsreiches, frisches, ja fröhliches Konzertstück.

Danach nimmt die Jugendkapelle den ganzen Dorfplatz mit auf eine musikalische Reise durch 47 Länder. Kees Vlak hat die fünf Kontinente in kleinen musikalischen Impressionen vertont. In Europa und Amerika hört man die eine oder andere bekannte Melodie, Asien und Afrika werden durch typische Klangeffekte wie Gong oder Trommeln ergänzt und in Australien hüpft sogar ein Känguru über den Weg.

Cineastisch wird es dann auch noch, denn die bekannte Melodie von „Forest Gump“ erklingt in einem Arrangement von Johnnie Vinson. Und vertraut mutet auch das letzte Stück der Jugendkapelle an. Es ist der Song: „Can you feel the love tonight“ von Elton John aus dem Musical König der Löwen. Der begeisterte Applaus der Zuschauer fordert natürlich noch eine Zugabe. Und mit „Sweet Caroline“ leitet dieser Ohrwurm in die Pause über.

Vor der Pause gibt es noch Ehrungen und Auszeichnungen

Doch ehe Publikum und Akteure sich dahin begeben, stehen noch Ehrungen an: Die Geschwister Blattner werden für ihre bestandenen Prüfungen ausgezeichnet. Elias Maxim hat für die absolvierte D2-Prüfung das silberne Musikleistungsabzeichen erhalten. Sein Bruder Konstantin legte die D1-Prüfung mit dem hervorragenden Notenschnitt von 1,17 ab. Für ihre langjährige Treue zur Musikkapelle werden folgende Mitglieder ausgezeichnet: 15 Jahre sind Kerstin Friegel, Silvia Schubert, Magdalena Hofer, Kathrin Vetter und Johannes Grob schon dabei. Und Yvonne Schabert bekommt eine Urkunde für ihre zehnjährige Mitgliedschaft.

Schmackhafte Häppchen, gute Gespräche und erfrischende Bowle gibt es in der Pause - musikalisch Spritziges gleich danach: Jetzt sitzt die Stammkapelle der Wörnitzsteiner auf der Bühne und lässt mit "Salemonia“, einem Konzertmarsch aus der Feder von Kurt Gäble, aufhorchen. Kräftige Trompetenstöße zu Beginn, dann ein melodischer Teil, der beschwingt sanfte Landschaften vor dem geistigen Auge zu erschaffen versteht.

Auch „Condacum“, regte die Fantasie an: Römische Legionen näherten sich akustisch dem Wörnitzsteiner Dorfplatz, monoton marschierend, mit Fanfarenklang den Angriff vorbereitend. Doch die kämpferische Stimmung geht nach und nach in ein eher festliches Getümmel über, Schellenkränze lassen an Tänze denken, verwoben mit majestätisch höfischem Pomp.

Im Folgenden gibt es wohl bei jedem im Publikum ein Wiedererkennen, ein Mitsummen oder gar Mitsingen: „Udo Jürgens – live“, ein Medley mit vielen seiner durch alle Generationen bekannten Melodien. Aber bitte mit Sahne, mit 66 Jahren, Merci Cheri, 17 Jahr, blondes Haar, griechischer Wein… Furios geht es weiter. Nico Hintermayr brillierte mit „Erinnerungen an Zirkus Renz“, dem Paradestück für Xylofon und Blaskapelle, indem er die kleinen Hölzer seines Instrumentes virtuos zum Klingen bringt.

Die Musikkapelle Wörnitzstein hat auch eine groovende, swingende Seite

Auf eine traditionelle Polka „Böhmische Mädchen sind klasse“, die gesanglich begleitet wird von Kerstin Friegel und Alexander Dollmann, folgt ein Solostück für Saxofon-Register: „Sax Swingers“. In dieser lässigen Komposition zeigt sich die Musikkapelle Wörnitzstein von ihrer groovenden, swingenden Seite.

Danach ist es wieder Zeit für einen Ohrwurm. Dieser machte sich in Form des Hauptthemas aus „Flashdance“ bei den Zuhörern breit. Und auch bei der „Polka mit Herz“ kann man spüren, dass jeder der Musikanten mit Leib und Seele bei der Sache ist, um dem Publikum einen schönen musikalischen Abend zu schenken.

Die Gäste honorieren dies auch mit kräftigem Applaus im Stehen und bewegen die Musikkapelle zu zwei Zugaben: Passend die Abschiedspolka von Ernst Mosch und ganz am Schluss „Wir Musikanten“, wiederum ein Stück von Kurt Gäble, das mittlerweile zu einer Art Musikanten-Hymne geworden ist. Mit der Textzeile „Wir Musikanten, vereint durch Spiel und Gesang, sind befreundet ein Leben lang“ setzt es einen perfekten Schlusspunkt unter ein wunderbar gelungenes Konzert in spätsommerlicher Abendstimmung. (AZ)