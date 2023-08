Unbekannter entsorgt Bauschutt im Wald

Nachdem Bauschutt im Wald bei Wörnitzstein illegal entsorgt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Wer kann Hinweise geben?

Eine bislang unbekannte Person lud in den vergangenen Tagen rund 1,5 Kubikmeter Bauschutt unerlaubt in einem Waldstück zwischen Wörnitzstein und Reichertsweiler ab. Die illegale Müllentsorgung verursachte einen Schaden von etwa 200 Euro, wie die Polizei mitteilt. Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth nahmen ein Ermittlungsverfahren auf. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)