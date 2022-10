Unbekannter wirft Heckscheibe eines Autos

Ein Unbekannter wirft in Wörnitzstein die Heckscheibe eines Seat ein, in dem drei junge Männer sitzen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Als drei junge Männer zwischen 17 und 21 Jahren in der Nacht zum Sonntag um 2.50 Uhr in der Abt-Roger-Straße in Wörnitzstein in einem geparkten Pkw saßen, schlug ein bisher unbekannter Täter vermutlich mit einer Bierflasche plötzlich die Heckscheibe des Seat ein. Gleich nebenan fand zu diesem Zeitpunkt wohl eine Geburtstagsfeier statt; es standen nach Angaben der Zeugen etwa zehn bis 15 Personen im Freien. Die Zeugen fuhren sofort los und verständigten die Polizeiinspektion Donauwörth. Bei der Anzeigenaufnahme wurde festgestellt, dass der Schaden am Fahrzeug etwa 500 Euro beträgt. Die Bierflasche wurde nicht aufgefunden. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 0906/70 66 70 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung setzen. (AZ)

