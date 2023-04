Wörnitzstein

Ursache für Öl-Verschmutzung in Wörnitzstein ist jetzt klar

In Wörnitzstein ist am Samstagabend Öl in die Wörnitz gelangt. Die Feuerwehr setzte deshalb eine Ölsperre auf dem Fluss ein.

Plus Öl auf Straße und in der Wörnitz: Die Polizei kennt nun den Grund für die Verunreinigung in Wörnitzstein. Ein technischer Defekt ist wohl die Hauptursache.

Die Ursache für die Öl-Verschmutzung in Wörnitzstein ist jetzt klar. Dies teilt die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mit. Am Samstagabend wurden die Feuerwehren in Wörnitzstein (und nicht wie gemeldet Harburg) und Donauwörth wegen einer rund 450 Meter langen Ölspur alarmiert. Die zog sich auf der Abt-Cölestin-Straße durch den Ort bis hin zur Kreuzung mit der Wörnitzstraße. Die ausgetretene Flüssigkeit gelangte durch den Regen über den Kanal auch in die Wörnitz. Auf dieser installierten die rund 40 Einsatzkräfte eine Ölsperre.

Eine Ölsperre legte die Feuerwehr am Samstagabend auf der Wörnitz aus. Foto: Stecker

Der Grund für die Verschmutzung war zunächst unbekannt. Die Spur hatte sich auch auf die anschließenden Straßen verteilt. Am Sonntagmorgen meldete sich dann ein 51-Jähriger aus Wörnitzstein und teilte mit, dass er wohl für die Ölspur verantwortlich sei. Die Erklärung: Durch einen technischen Defekt war am Auto des Mannes während der Fahrt der Ölfilter gerissen. Dies bemerkte der Pkw-Besitzer erst am Sonntag, als er zu seinem Auto in die Garage zurückkehrte. Der Wagen hatte etwa einen Liter Öl verloren.

