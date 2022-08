Wo nahe Donauwörth gerade Bauland entsteht

Plus Auf Donauwörther Stadtgebiet gab es lange keine Baugrundstücke zu kaufen. Jetzt lockt das idyllische Wörnitzstein – auch mit einem überraschenden Preis.

Lange haben die Donauwörther auf neues Bauland von der Stadt gewartet. Derzeit gibt es 22 Grundstücke in Wörnitzstein, bis Ende September soll die Erschließung fertig sein. Der Preis pro Quadratmeter ist für die Große Kreisstadt relativ günstig. Doch dafür müssen sich die Häuslebauer auf das Leben auf dem Land einstellen – mit den Vor- und Nachteilen.