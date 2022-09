Wörnitzstein hat einen neuen Ortssprecher

Der 50-jährige Markus Kapfer wird als neuer Ortssprecher von Wörnitzstein gewählt. Welche Rolle ihm nun damit für den Stadtteil zukommt.

Kürzlich hat in Wörnitzstein die Wahl des Ortssprechers stattgefunden. Dies erfolgte auf Antrag der Bevölkerung, die am Wahltag mit 103 Personen an der Wahl teilnahm.

Vorgeschlagen wurde der 50-jährige Montagearbeiter Jürgen Kapfer aus Wörnitzstein, der mit 102 von 103 Stimmen gewählt wurde. Kapfer freute sich über das deutliche Wahlergebnis und sicherte der Versammlung zu, sich um alle Anliegen des Stadtteils zu kümmern. Kapfer kandidierte bereits 2020 bei der Kommunalwahl für den Donauwörther Stadtrat. Als Ortssprecher darf Kapfer künftig an allen Sitzungen des Stadtrats und seiner Ausschüsse teilnehmen.

Mittelsmann zwischen Bürgern, Stadtrat und Verwaltung

Er hat dabei beratende Stimme, wenn es um Anliegen rund um den Stadtteil Wörnitzstein geht. Damit ist er Mittelsmann zwischen Bevölkerung, Stadtrat und Verwaltung. Seine Amtszeit dauert bis zur nächsten Kommunalwahl im Jahr 2026. (AZ)