Handbremse vergessen: Wohnmobil prallt in Auto und Metallzaun

Etwa 16.000 Euro Sachschaden sind am Donnerstag entstanden, weil ein 55-Jähriger vergessen hatte, die Handbremse seines Wohnmobils anzuziehen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann das Gefährt am Nachmittag in einer Einfahrt in der Berger Allee abgestellt. Weil er die Handbremse laut Polizei nicht betätigt hatte, rollte das 3,9-Tonnen-Wohnmobil rückwärts auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem stadtauswärts fahrenden Auto eines 58-Jährigen. Nach dem Anprall schleuderte das Wohnmobil in den Metallzaun eines Unternehmens. Dieser wurde dadurch teilweise eingedrückt. Der 58-jährige Autofahrer gab an, unverletzt geblieben zu sein. Die aufnehmenden Beamten verwarnten den 55-jährigen Wohnmobilbesitzer vor Ort. (AZ)

