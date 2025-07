Neue Wohnungen im Bereich Gymnasium sorgen für Debatte

Im Bereich des Gymnasiums in Donauwörth wird fleißig gewerkelt. Die ehemalige Jugendherberge wird zu einem Hotelbetrieb umgebaut. In direkter Nachbarschaft steht in der Pyrkstockstraße unterdessen seit einigen Jahren ein weiteres größeres Gebäude leer. Ein Privatmann hat es erworben. Er will das anbieten, was in Donauwörth händeringend gesucht wird: neue Wohnungen. Dazu will er das Gebäude erhalten, weitgehend entkernen und energieeffizient herrichten. Was sich zunächst als Win-Win-Geschäft für alle anhört, sorgte im Bauausschuss für kontroverse Debatten. Letztlich musste sich das Gremium in zwei Sitzungen damit auseinandersetzen. Die Paradoxie: Eigentlich sollte alles einfacher und unkomplizierter werden, Stichwort Bürokratieabbau. Eigentlich.

