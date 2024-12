Fendt Caravan: Polizei stoppt Wohnwagen-Diebe auf B25

Die Firma Fendt Caravan in Mertingen/Bäumenheim bleibt für organisierte Diebesbanden ein beliebtes Ziel. Am Sonntagabend tauchten erneut Kriminelle am Werk auf und holten sich gleich drei fabrikneue Wohnwagen vom Gelände. Doch dieses Mal lief es für die dreisten Täter nicht nach Plan: Gerade, als sie sich aus dem Staub machten, fielen sie einem Zeugen auf. Der verständigte sofort die Polizei. Dadurch gelang es, das Quintett zu fassen. Dies gelang im Ries.

