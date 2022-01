Autofahrer alkoholisiert in Wolferstadt unterwegs

Eine starke Fahne hat einen Autofahrer, der in Wolferstadt unterwegs war, verraten. Ein Test ergab einen Wert über 1 Promille.

Bei einer Kontrolle haben Beamte am Montag um 20.35 Uhr einen Mann erwischt, der mit Alkohol im Blut am Steuer saß. Nach Angabe der Polizei war der 55-Jährige in der Ottinger Straße unterwegs.

Ein angeordneter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille

Bei einer Kontrolle bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch, weshalb sie dem Mann die Weiterfahrt unterbanden und ihn mit auf die Inspektion nahmen. Dort wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der laut Polizeibericht einen Wert von knapp 1,1 Promille ergab. Daraufhin zeigten die Beamten den Mann an. (AZ)