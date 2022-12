Autounfall mit zwei Verletzten in Wolferstadt

Am Samstagmorgen ist es in Wolferstadt zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Weil ein 21-Järhiger am frühen Samstagmorgen ein Auto übersah, ist es zu einem Verkehrsunfall in Wolferstadt gekommen. Der junge Mann war mit seinem Sprinter in Wolferstadt von der Döckinger Straße nach links in Richtung Weilheimer Straße unterwegs. Dabei übersah er einen 40-jährigen Autofahrer, der mit seinem Wagen auf der vorfahrtsberechtigten Straße unterwegs war. Anschließend kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Beide Männer verletzen sich - Autos werden abgeschleppt

Beide Männer erlitten mehrere Prellungen im Brustbereich und wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Durch den Frontalzusammenstoß wurde bei beiden Autos die komplette Vorderseite beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr aus Wolferstadt war mit 32 Einsatzkräften vor Ort. (AZ)