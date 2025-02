Bäuerinnentag 2025: Zukunftsperspektiven durch Diversifizierung

Mit dieser Frage beschäftigte sich der diesjährige Bäuerinnentag, zu dem das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen-Wertingen nach Wolferstadt eingeladen hatte. Behördenleiter Dr. Bader eröffnete die Veranstaltung und betonte in seiner Ansprache die zentrale Rolle der Frauen in der modernen Landwirtschaft. Gerade sie seien es, die mit innovativen Ideen und unternehmerischem Geschick die Betriebe weiterentwickeln und zukunftssicher machen. Im Anschluss stellte Verena Mengele (AELF Nördlingen-Wertingen) verschiedene Diversifizierungsprojekte aus den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen vor. Die Bandbreite der vorgestellten Betriebe war beeindruckend: Sie reichte von klassischer Direktvermarktung mit Hofläden und Eierproduktion bis hin zu sozialen Konzepten wie Hofkindergärten und Seniorenbetreuung. Ein besonders gelungenes Beispiel für Diversifizierung lieferte der Praxisvortrag der Familie Rieger aus Affing. 2022 hatten sie ihren Hofladen in einem modernen Einkaufscontainer eröffnet und damit ein zusätzliches Standbein für ihren Betrieb geschaffen. Sie bieten dort nicht nur frisches Gemüse und Milch von den eigenen Kühen an, sondern auch Fleisch- und Backwaren von regionalen Lieferanten. Das innovative Konzept ermöglicht den Kundinnen und Kunden, sieben Tage die Woche einzukaufen. Allerdings verwiesen die Riegers auch auf die Herausforderungen eines solchen Projekts: hohe Investitionskosten, bürokratische Hürden und ein erhöhter Arbeitsaufwand müssten einkalkuliert werden. Dennoch bereuen sie ihren Schritt in die Direktvermarktung nicht. Nach einer Stärkung beim Mittagessen folgte ein Fachvortrag von Peter Haible (Geflügelberater am AELF Nördlingen-Wertingen). Er gab wertvolle Einblicke in die Legehennenhaltung und erörterte die Voraussetzungen einer erfolgreichen Eiervermarktung.

AELF Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zukunftsperspektive Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen-Wertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis