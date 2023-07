Bürgermeister Schlapak: "Zu unserem geliebten Dorfleben zurückgefunden"

Plus Im Halbzeitinterview spricht Wolferstadts Bürgermeister Philipp Schlapak über die Corona-Zeit und Gemeindeprojekte. Zudem verrät er, was ihn besonders ärgert.

Die erste Hälfte Ihrer zweiten Amtszeit als Bürgermeister ist vorbei. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?



Philipp Schlapak: Während der Corona-Zeit ist bedauerlicherweise unser geschätztes Landleben mit allen Veranstaltungen komplett zum Erliegen gekommen, aber, zugegeben, das Bürgermeisterleben war in dieser Zeit sehr ruhig, es gab Zeit zum Durchatmen. Die gemeindlichen Arbeiten und Projekte konnten uneingeschränkt weiter laufen. Ich bin froh, dass wir nun wieder zu unserem gewohnten und geliebten Dorfleben zurückgefunden haben.

Gibt es etwas, womit Sie gar nicht gerechnet haben?



Schlapak: Mit dem Ukrainekrieg hat wohl vor drei Jahren niemand gerechnet. Die Auswirkungen treffen auch eine kleine Gemeinde wie Wolferstadt unerwartet hart. Energiekrise, Preissteigerungen und Fachkräftemangel treffen uns sehr hart. Die Aufgaben und Ansprüche der Bürger steigen ständig, dies ist meiner Ansicht nach nicht zu verwirklichen. Man sollte auch mal wieder ans Sparen denken und versuchen Prozesse und Abläufe zu vereinfachen.