Ein eigenes Gebäude für die Kinderkrippe in Wolferstadt

Plus Der Gemeinderat in Wolferstadt beschließt, auf welche Weise der Kindergarten erweitert wird. Zunächst gibt es ein Provisorium.

Dass der Kindergarten St. Martin in Wolferstadt vergrößert werden muss, steht schon länger fest. Nun hat der Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss gefasst, auf welche Weise die Erweiterung vollzogen wird.

Der Bedarf an Betreuungsplätzen steigt nach Auskunft von Bürgermeister Philipp Schlapak. Bisher werde unter einem Dach neben den beiden Gruppen für Mädchen und Buben im Kindergartenalter auch eine Krippengruppe mit zwölf Plätzen betrieben. Letztere reiche nicht mehr aus: "Wir brauchen eine zweite Gruppe."