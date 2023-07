Ein großes Projekt bringt Wolferstadt zum Klingen

Das Projekt "Impuls" sorgte für musikalische Förderung in vielen Gruppen des Musikvereins Wolferstadt. Worum es ging und was sich daraus ergeben hat.

Groß war im März die Freude über die gute Nachricht an den Musikverein Wolferstadt: Um die Bedeutung von Amateurmusik im ländlichen Raum zu unterstützen, durften die Wolferstädter am Projekt "Impuls" teilnehmen. Sechs Workshops wurden geplant, die jetzt stattgefunden haben. Dabei wurden die unterschiedlichen Gruppierungen des Musikvereins von Profis geschult und mit vielen Tipps versorgt.

Das Gesangs-Team verbrachte einen lehrreichen Tag mit Katharina Praher, der Gesangssolistin bei „Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten - das Original“. Zusammen mit dem Kirchenchor und dem Chor Cantaris erhielten die Sängerinnen und Sänger Stimmbildung durch den Konzertorganisten, Opernsänger und Gesangspädagoge Manuel Kundinger. Außerdem konnten durch die Förderung drei neue, qualitativ hochwertige Gesangsmikrofone angeschafft werden.

Wertvolle Übungen und Ratschläge von den Profis an die Amateure

Für die Instrumentalisten gab es Blasmusik-Workshops, an denen auch Musikantinnen und Musikanten aus der Umgebung teilnahmen. Sie wurden durch zwei erfahrene La Brass Banda-Musiker, Jörg Hartl und Korbinian Weber, mit wertvollen Übungen gecoacht. Anna Maiershofer, Querflötistin im Maruti Quintett, konnte für den Querflötenworkshop gewonnen werden. Sebastian Hummel, Dozent am Musikinstitut Hochzoll und an der Musikschule Donauwörth, gab wertvolle Ratschläge im Bereich Klarinette und Saxofon. Alwin Lux aus Waiboldshausen gab als Holzblasinstrumentenmachermeister einen Einblick in seinen Beruf und vermittelte Tipps zur Pflege und Aufbewahrung von Holzblasinstrumenten.

Während der beiden Probewochenenden wurde intensiv am Zusammenspiel gefeilt und an der Erweiterung des Repertoires gearbeitet. Zudem wurden im Rahmen der IMPULS-Förderung vier Lautsprecher angeschafft, aus denen in Eigenleistung vier Subwoofer konstruiert, montiert, lackiert und verkabelt wurden. Musikanten der Stammkapelle und des Jugendorchesters fertigten in der Werkstatt von Schreinermeister Paul Färber die Gehäuse der Lautsprecher. Metallbaumeister Johann Schneid aus Wemding fertigte dazu spezielle Lochbleche zur Frontabdeckung an. Des Weiteren wurden die technische Ausstattung aktualisiert und das Technik-Team erfuhr im Kurs bei Matthias Hoffmann (Inhaber des Tonstudios „MaHo“ und Tubist bei „La Brass Banda“) ebenfalls viel Neues.

Wunderbares Abschlusskonzert unter der Linde

Jetzt gab es das Abschlusskonzert der Workshops in Kombination mit dem Pfarrfest in Wolferstadt. Der Gottestdienst zum Auftakt in der Kirche St. Martin wurde vom Kirchenchor und einer kleinen Bläserbesetzung umrahmt. Danach genossen die Besucher die wunderbare Atmosphäre unter der Linde im Schulhof bei leckerem Essen und zünftiger Blasmusik durch die Stammkapelle des Musikvereins Wolferstadt unter Leitung von Gottfried Rabel.

Der Chor Cantaris sorgte mit fröhlichen Melodien für Unterhaltung, Musikantenstammtisch aus Wolferstadt und der Kirchenchor begeisterten mit stimmungsvollen Liedern. Den Abschluss bildete das Jugendorchester unter Tim Herz, das erstmals mit technischer Klangverstärkung spielte. Durch die Zusammenarbeit der verschiedenen Musikgruppen und die Teilnahme befreundeter Musiker aus dem Umland wurden nachhaltige Verbindungen geschaffen. Das nächste musikalische Highlight steht bereits an: Zusammen mit dem Chor „Xangerei“ aus Mönchsdeggingen führt der Musikverein Wolferstadt am 23. Juli (18 Uhr) das Kirchenkonzert „Missa Katharina“ von Jacob de Haan in der Klosterkirche Mönchsdeggingen auf. (AZ)