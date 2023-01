Frau spricht Mädchen an: So fahndet die Polizei nach der Unbekannten

Eine fremde Frau spricht in Wolferstadt ein Mädchen an. Die Polizei nennt jetzt Details zu dem Fall und zu den umfangreichen Fahndungsmaßnahmen.

Der rätselhafte Vorfall in Wolferstadt, bei dem offenbar eine fremde Person eine Schülerin angesprochen hat, beschäftigt die Polizei weiterhin. Diese nennt nun Details zu dem Fall und zu den umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, die am Mittwoch im Jurabereich stattfanden.

Bislang ist den Gesetzeshütern Folgendes bekannt: Ein siebenjähriges Mädchen befand sich am Dienstagmittag auf dem Nachhauseweg. Im Umfeld der Wolferstädter Grundschule sprach eine Frau aus einem Auto heraus die Siebenjährige an und fragte, ob sie einsteigen wolle. Zumindest verstand das Kind die Äußerungen so. Die Schülerin kannte die Fahrerin, die auffällige Haare hatte, nicht - und reagierte der Polizei zufolge vorbildlich: Sie lehnte das Angebot ab, rannte gleich weg und erzählte es ihren Eltern. Die wiederum verständigten umgehend die Polizei.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei sind im Jurabereich unterwegs

Sogleich starteten die Gesetzeshüter eine Suche nach der Unbekannten. "Wir nehmen solche Fälle immer ernst", sagt Markus Trieb, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Deshalb habe man auch in dem Wolferstädter Fall "alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet". Soll heißen: Die Kripo Dillingen wurde eingeschaltet und am Mittwoch schwärmten zahlreiche Einsatzkräfte, die auch aus Augsburg kamen, in der Gegend aus. Die Beamtinnen und Beamten waren in Zivil und in Uniform unterwegs. Die Vorkommnisse hatten sich mittlerweile in der Region herumgesprochen, so Trieb: "Wir haben eine große Verunsicherung in der Bevölkerung festgestellt."

Im Zuge der Fahndung nach der Frau kontrollierten die Polizisten im Jura zahlreiche Personen und Fahrzeuge. Die Beamten nahmen auch Kontakt mit anderen Schulen in der Umgebung auf. Alle Aktionen brachten keinen Erfolg. Soll hießen: Die Identität der Frau, die möglicherweise ein etwas größeres Fahrzeug (Kombi oder Van) steuerte, ist nach wie vor ungeklärt.

Einen vermeintlichen Vorfall im benachbarten Weilheim kann die Polizei rasch klären

Dafür konnte die Polizei aber im Laufe des Mittwoch weitere Befürchtungen bezüglich einer weiteren Person entkräften. Aus dem benachbarten Monheimer Ortsteil Weilheim meldete sich eine Familie. Deren Tochter wurde nach Auskunft von Trieb am Wohnanwesen von einem Mann angesprochen. Das Mädchen empfand dies als bedrohlich, zumal der Unbekannte ein Messer bei sich hatte. "Wir haben das sofort überprüft", berichtet der Polizeisprecher. Dabei kam heraus: Bei dem Mann handelte es sich um einen fahrenden Obstverkäufer. Der bot seine Ware an und hatte tatsächlich ein Messer bei sich - um die Früchte auseinanderzuschneiden und der Kundschaft zum Kosten zu reichen.

Schnell hätten am Mittwoch im Donau-Ries-Kreis auch weitere Gerüchte die Runde gemacht, schildert Markus Trieb. Doch hier hätten die Nachforschungen keinerlei Erkenntnisse gebracht. An der Schule in Wolferstadt wird nach den Vorkommnissen nun ein geplanter Besuch einer Präventionsbeamtin der Polizeiinspektion Donauwörth auf kommende Woche vorverlegt. Die Polizistin referiert über die Sicherheit auf dem Schulweg und spricht mit den Kindern auch über das, was am Dienstag geschah.

Die Fahndung nach der mysteriösen Unbekannten ist laut Trieb noch nicht abgeschlossen: "Wir sind weiter in dem Bereich unterwegs."