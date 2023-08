Frau verletzt sich leicht bei Unfall in Wolferstadt

Ein Mann übersah am Freitag in Wolferstadt beim Ausparken eine Autofahrerin. Beim anschließenden Unfall wurde diese leicht verletzt.

Am Freitagnachmittag hat sich in Unfall in Wolferstadt ereignet, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Gegen 17.15 Uhr fuhr ein 25-Jähriger rückwärts aus einem Grundstück heraus in eine Straße. Dabei übersah er eine Autofahrerin, die auf der Wemdinger Straße entlangfuhr. Beide Autos stießen zusammen, wodurch das Fahrzeug der Frau gegen ein geparktes Auto und anschließend gegen einen Zaun prallte. Die Frau verletzte sich dabei leicht und wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. (AZ)