Frühjahrskonzert: Musikverein Wolferstadt sorgt für Stimmung

Bei der traditionellen Veranstaltung am Ostermontag unterhalten das Jugendorchester und die Stammkapelle mit einem vielseitigen Programm. Es gibt auch Ehrungen.

Der Musikverein Wolferstadt veranstaltete am Ostermontag in der Turnhalle der Gemeinde das jährliche Frühjahrskonzert. Die mittlerweile traditionelle Veranstaltung zog zahlreiche Musikliebhaber an, um der Darbietungen des Jugendorchesters und der Stammkapelle zu lauschen.

Das Jugendorchester eröffnete das Konzert unter der Leitung von Tim Herz mit einer vielfältigen Auswahl an Stücken, die von traditioneller Blasmusik bis hin zu modernen Hits reichten. Mit “Ghost Riders in the Sky” begann das Ensemble mit einem energiegeladenen Start, gefolgt von dem weltbekannten “Despacito”, welches das Publikum zum Mitwippen brachte. Das Jugendorchester bewies mit dem Marsch “Leicht aber gut” von Hugo Feßler, dass es nicht nur moderne, sondern auch traditionelle Blasmusik beherrscht. Die beiden Stücke “Superspy” und “Epic Gaming Themes” sorgten beim Publikum für eine abenteuerliche Stimmung. Der Abschluss des Jugendorchesters mit “At the Hop” ließ die Zuhörer in nostalgische Erinnerungen schwelgen.

Nach einer kurzen Pause setzte die Stammkapelle das Konzert unter der musikalischen Leitung von Gottfried Rabel fort. Mit dem ersten Stück „Monumentum“ von Martin Scharnagel eröffnete die Kapelle die zweite Hälfte des Konzerts mit einer kraftvollen Note. Weiter ging es mit dem romantischen Walzer „Julia“, vorgetragen von dem Gesangsduo Tim Herz und Andrea Schalk. „Forever Young“ arrangiert von Thiemo Kraas und „How to Train Your Dragon“, führten durch verschiedenste Emotionen. Ein weiteres Highlight war die Polka „Genieß dein Leben jeden Tag“, komponiert von Helmut Kassner. Den Text schrieb Katharina Praher, die die Polka im vergangenen Jahr im Zuge des Projekts „Impuls“ bei einem Workshop mit den Sängerinnen und Sängern erarbeitete. Das hervorragende Ergebnis dieses Workshops konnten Herz und Schalk durch ihre gesangliche Darbietung unter Beweis stellen. Das Stück „Where Eagles Soar“ von Steven Reineke rundete den Abend ab. Die Begeisterung des Publikums war so groß, dass sowohl das Jugendorchester als auch die Stammkapelle zu Zugaben aufgefordert wurden.

Neben der Musik gab es auch feierliche Momente: Der Bezirksvorsitzende des ASM-Bezirks 16, Joachim Braun, zeichnete elf Juniorprüflinge sowie folgende Jugendliche für die Leistung bei der D1-Prüfung aus: Lara Auernhammer, Leni Michel, Svenja Meir und Lukas Schalk. Ebenso absolvierten neun Mitglieder die silberne D2-Prüfung: Anna Hertle, Mona Herz, Jannis Schmidt, Frederike Fuß, Sophia Schalk, Leonie Engelhardt, Jule Aurnhammer, Jule Wenninger und Vera Schülein. Alle Prüflinge erhielten eine Urkunde und die entsprechende Anstecknadel. Anschließend führte Braun den zweiten Ehrungsteil durch. Für zehnjährige Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Dominic Strobl, Elena Langer, Jannis Schmidt, Leni Michel, Leoni Engelhardt, Tina Uffinger, Vera Schülein und Verena Piek. Für 15-jährige Mitgliedschaft: Tim Herz. Für 20-jährige Mitgliedschaft: Carina Färber. Zu guter Letzt wurde das Abzeichen für die 25-jährige Mitgliedschaft an Christian Hönle und Andreas Brendel verliehen. (AZ)