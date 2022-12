Wolferstadt

06:00 Uhr

Gemeinde Wolferstadt investiert trotz Preisexplosion in neues Baugebiet

Plus In Wolferstadt entsteht ein neues Baugebiet. Warum der Bürgermeister trotz der Kostenerhöhungen an die Maßnahme glaubt.

Von Wolfgang Widemann

Was den Wohnungsbau anbelangt, ist derzeit vieles ungewiss. Die Preise sind exorbitant gestiegen; es wird befürchtet, dass sich in Zukunft viele Menschen kein neues Wohnhaus mehr leisten können. In dieser Situation hat die Gemeinde Wolferstadt damit begonnen, nach einem langwierigen Genehmigungsverfahren ein neues Baugebiet zu erschließen. Es ist das größte seit langer Zeit in der Jura-Gemeinde.

