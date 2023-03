Wolferstadt

vor 3 Min.

Gemeinderat Wolferstadt vergibt erste Grundstücke im neuen Baugebiet

Im neuen Baugebiet "Kühberg" in Wolferstadt sollen bis zu 28 Wohnhäuser errichtet werden. Das Bild entstand im Dezember.

Plus In Wolferstadt ist die Nachfrage nach Bauland nach wie vor hoch. Bei mehreren Bauplätzen muss sogar gelost werden. Auch der Quadratmeterpreis zeichnet sich ab.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Die enormen Preissteigerungen im Baugewerbe haben offenbar nichts an der Tatsache ändern können, dass sich eine ganze Reihe von Menschen in Wolferstadt den Traum von einem Eigenheim erfüllen möchte. Der Gemeinderat hat nun mehr als die Hälfte der Bauplätze vergeben, die derzeit am südlichen Ortsrand entstehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen