Genehmigungsverfahren für Solarpark bei Wolferstadt startet

Private Investoren wollen nahe Wolferstadt eine Freiflächen-Photovoltaikanlage bauen. Der Gemeinderat begrüßt die Pläne. So groß soll der Solarpark werden.

Private Investoren wollen auf einer Fläche zwischen Wolferstadt und Zwerchstraß einen Solarpark errichten. Der Gemeinderat hat jetzt das planungsrechtliche Verfahren dafür gestartet.

Bereits im vorigen Jahr hatten die Ratsmitglieder das Vorhaben grundsätzlich begrüßt. Dieses soll laut Bürgermeister Philipp Schlapak in dem Tal zwischen den beiden Orten verwirklicht werden. Der Geschäftssitz werde in Wolferstadt sein. Damit würde auch Gewerbesteuer an die Kommune fließen. Für die Freiflächen-Photovoltaikanlage "Nachtweide" ist eine Fläche von etwa 2,1 Hektar vorgesehen. Dafür ist ein Bebauungsplan nötig.

In den kommenden Monaten wird das Genehmigungsverfahren laufen, in dessen Rahmen die Pläne auch öffentlich ausgelegt werden. (wwi)