Landkreis Donau-Ries

vor 34 Min.

Im Landkreis Donau-Ries werden Landwirte zu Gastwirten

Plus Viele bäuerliche Betriebe stehen vor einer ungewissen Zukunft. In Wolferstadt, bei Harburg und Zirgesheim betreiben Landwirte jetzt auch Lokale.

Von Wolfgang Widemann

Beim "Bergschreiner" in Wolferstadt steht über Jahrhunderte die Landwirtschaft im Mittelpunkt. Seit vier Generationen bewirtschaftet die Familie Färber den Hof. Der wächst seit den 1960er-Jahren mehrmals, berichtet der aktuelle Eigentümer Martin Färber. Sein Großvater kauft das Nachbaranwesen hinzu und baut 1963 einen Kuhstall. 1976 kommt ein Schweinestall hinzu. 1998 übernimmt Martin Färber mit Anfang 20 den Betrieb, stockte diesen auf 150 Muttersauen auf – und kommt mit seiner Ehefrau Monika vor vier Jahren an einen Punkt, an dem eine schwierige Grundsatzentscheidung zu treffen ist: "Wir standen vor der Wahl: Entweder wir hören auf oder wir müssen den Hof nochmals vergrößern." Ein Stall für 800 Mastschweine außerhalb des Dorfs ist bereits geplant. Doch zum Bau kommt es nicht. Die Färbers wagen vielmehr etwas ganz Neues: In einem der Ställe stehen jetzt Tische und Stühle. Aus dem Bauernhof wird (auch) eine Gastwirtschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen