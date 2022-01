Wolferstadt

vor 35 Min.

Heimatforscher lüftet Geheimnisse des Uhlbergs

Plus Um den Uhlberg bei Wolferstadt ranken sich zahlreiche Geschichten. Ein Heimatforscher recherchiert. In einem Buch zeigt er auf, was Tatsache ist und was Mystik.

Von Jürgen Leykamm und Wolfgang Widemann

Der Uhlberg ist mit seinen gut 600 Metern über dem Meeresspiegel nicht nur eine der höchsten Erhebungen im Donau-Ries-Kreis, sondern auch eine der entlegensten Ecken. Auf dem Plateau nördlich von Wolferstadt im schwäbisch-mittelfränkischen Grenzgebiet breitet sich ein weitläufiger Wald aus. In dessen Mitte befindet sich eine durchaus stattliche Kirchenruine: die Uhlbergkapelle. Nicht nur um diese rankt sich so manche Sage oder Legende, sondern auch sonst kursieren zahlreiche Erzählungen rund um den Uhlberg und dessen Geschichte. Erforscht war bislang nur wenig. Der in Treuchtlingen angesiedelte Heimatkundler Arthur Rosenbauer hat sich in jahrelanger Arbeit daran gemacht, Fakten zu sammeln. Herausgekommen ist ein 270 Seiten starkes Buch mit dem Titel "Geheimnis Uhlberg - Im Grenzgebiet zwischen Wahrheit und Mystik".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen