Wolferstadt

vor 33 Min.

Integration in Wolferstadt: Ein Bauernhof, der viele Chancen bietet

Landwirt Tobis Wiedenmann (Mitte) aus Waldstetten will seinen Hof für Menschen mit Behinderungen öffnen. Die Bezirkräte Albert Riedlsheimer (links) und Peter Schiele unterstützten das Vorhaben von Anfang an.

Plus Tobias Wiedenmann aus Waldstetten ist Landwirt. Er will mit seinem Hof neue Wege gehen und künftig auch Menschen mit Behinderungen eine Chance geben.

Von Thomas Hilgendorf

Gefragt, warum sie dies alles tun, überlegen Vater und Sohn erst einmal. Es kommen dann Aussagen wie: "ein neues Projekt in Angriff nehmen" oder "Man muss etwas weitergeben". Das alles mag zutreffen, doch über allem steht ein großes Motto auf dem Bauernhof hier im Jura-Gebiet bei Wolferstadt: "Soli Deo Gloria" – Gott allein sei die Ehre. Der Satz steht im wahrsten Sinne über allem – Karl Wiedenmann, bis 2015 Kreisvorsitzender des Bayerischen Bauernverbands und Landwirt hier draußen in Waldstetten, erklärt, das sei die Grundlage von allem. Eigens hatte er einen Stein mit der lateinischen Inschrift meißeln lassen und diesen an der höchsten Stelle des Rinderstalls angebracht. Den Segen brauchen sie. Es sind gewagte Schritte, die sie hier gehen wollen – und doch für die Wiedenmanns aus Waldstetten keine neuen. Auch wenn das Projekt an sich nun offiziell das erste seiner Art ist im Landkreis Donau-Ries.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen