Kindergarten in Wolferstadt: Eltern müssen bald zahlen

Plus Die Gemeinde Wolferstadt erhöht die Gebühren für den Kindergarten deutlich. Welche Folgen das hat.

Die Eltern der Mädchen und Buben, die den Kindergarten in Wolferstadt besuchen, müssen künftig wieder einen finanziellen Beitrag leisten. Der Gemeinderat hat beschlossen, die Gebühren deutlich zu erhöhen.

Aktuell müssen die Erziehungsberechtigten in Wolferstadt für den Kindergarten gar nichts zahlen. Möglich macht dies der monatliche Zuschuss des Freistaats Bayern von 100 Euro für jedes Kind. Die Gebühren liegen nach Auskunft von Bürgermeister Philipp Schlapak bisher darunter. Die Tarife seien seit Jahren unverändert. Auch die Gemeinde, die den Kindergarten Anfang 2022 von der katholischen Kirche übernahm, habe zunächst nichts geändert.