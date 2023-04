Wolferstadt

Kurzweiliges Konzert: Wolferstadt singt, klingt und swingt wieder

Plus Mit einer frisch formierten Jugendkapelle und einem neuen Dirigenten präsentierten sich die Musikantinnen und Musikanten mit einem hörenswerten Programm.

Mit ihrem 17. Frühjahrskonzert weckte die Musikkapelle Wolferstadt jetzt bei ihrem Publikum Frühlingsgefühle – wenigstens in musikalischer Hinsicht. In der örtlichen Turnhalle präsentierten sich die Stammkapelle, wie auch das neu formierte Jugendorchester bestens aufgelegt. Und dem Nachwuchs gebührte schon gleich der Auftakt: Unter dem Dirigat von Tim Herz starteten die Jugendlichen mit dem Titel "Roar" von Katy Perry und dem Medley "The King of Pop" mit Stücken von Michael Jackson. Im Oktober 2021 übernahm Herz die Leitung des Jugendorchesters. Seitdem wurde eine Vielzahl neuer Stücke verschiedener Musik-Richtungen ins Repertoire aufgenommen. Darunter etwa auch die Polka mit dem Titel "Emoji", bei der die Jugendlichen ihr Können im Bereich der traditionellen Blasmusik unter Beweis stellten.

Die zahlreichen Zuschauer wurden bei der Darbietung von "Selections From Beauty and the Beast" in eines der bekanntesten Märchen "Die Schöne und das Biest" entführt. Nach Popmusik, Polka und konzertanter Blasmusik begeisterte das Orchester mit dem Konzertmarsch "Transformers" von Alexander Pfluger. Die beiden Moderatorinnen des Jugendorchesters, Anna Hertle und Mona Herz, übergaben das Mikrofon an den Stellvertreter des ASM-Bezirks 16, Fabian Grimm.

