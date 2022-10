Wolferstadt

vor 2 Min.

Lesung "Gummistiefelyoga" – ein Lacherfolg in Wolferstadt

Mit einer höchst lebhaften szenischen Lesung holte der Autor Jörg Steinleitner – alias Felix Tanner – sein Publikum in Wolferstadt gedanklich nach Wolkendorf auf den Höllinger-Hof. Dort hat Bäuerin Auguste allerlei skurrile Gäste, mit denen sie "Gummistiefelyoga" macht.

Plus Jörg Steinleitner – alias Felix Tanner – präsentiert seinen Wellness-Roman. Warum die Lesung rund um Bäuerin Auguste zur wahren Zwerchfellmassage wird.

Von Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

Wild gestikulierend sitzt Jörg Steinleitner am umfunktionierten Notenständer. Er erzählt temperamentvoll – nicht nur mit Worten, auch mit Händen und lebhafter Mimik. Vor sich hat er sein Skript mit den wichtigsten Ereignissen um skurrile Gestalten aus dem bayerischen Wolkendorf liegen. Mit schauspielerischen Qualitäten lässt er aberwitzige Szenen lebendig werden, die sich in vermeintlicher Idylle vor dem Zugspitzmassiv abspielen. Links neben ihm steht eine technische Anlage, mit der er Musik einspielt. Rechter Hand warten Accessoires auf ihren Einsatz. Die Meditationsglocke ist wohl das ausgefallenste, aber auch "Fleißbildchen", die er an erfolgreiche Quizteilnehmer verteilt, sind bemerkenswert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen