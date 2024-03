Mann fährt betrunken in Wolferstadt gegen Leitpfosten und flüchtet

Mit Alkohol im Blut rauscht ein 23-Jähriger gegen einen Leitpfosten bei Wolferstadt und kommt von der Straße ab.

Ein 23-jähriger Mann war am frühen Sonntagmorgen gegen 4.50 Uhr mit seinem Auto auf der Ortsverbindungsstraße von Wolferstadt her kommend in Fahrtrichtung Waldstetten unterwegs. Etwa 500 Meter hinter Wolferstadt kam der Mann, wie die Polizei mitteilt, "aufgrund alkoholisch bedingter Ausfallerscheinungen alleinbeteiligt" nach rechts von der Fahrbahn ab und erfasste hierbei einen Verkehrsleitpfosten.

Am Leitpfosten entstand hierbei ein Sachschaden von etwa 50 Euro. Anschließend entfernte der Fahrer sich zu Fuß vom Unfallort und begab sich zurück nach Wolferstadt, um sich dort abholen zu lassen. Verletzt wurde der junge Mann nicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch fest; ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte schließlich über 0,8 Promille Atemalkoholkonzentration.

Nach Rücksprache mit dem zuständigen Staatsanwalt wurde der Führerschein sichergestellt. Gegen den Pkw-Führer wird jetzt strafrechtlich wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie des Verdachtes der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. (AZ)

