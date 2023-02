Mann ohne Fahrerlaubnis im Bereich Wolferstadt mit Auto unterwegs

Ein 66-Jähriger wurde am Freitagabend von der Polizei kontrolliert. Er war ohne gültige Fahrerlaubnis mit seinem Auto unterwegs.

Am Freitag ist ein 66-Jähriger im Bereich Wolferstadt ohne gültige Fahrerlaubnis aus dem Verkehr gezogen worden. Gegen 21.30 Uhr fiel der Mann in der Hauptstraße einer Polizeistreife wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Als sie ihn zu einer Verkehrskontrolle anhalten wollten, setzte der Autofahrer seine Fahrt ohne anzuhalten fort und fuhr von Hagau aus bis nach Döckingen. Erst dort hielt er im Hof seines Anwesens an.

Mann tritt wiederholt negativ in Erscheinung

Auf Nachfrage der Polizisten, weshalb er sich so verhielt, gab er sofort an, dass ihm seine Fahrerlaubnis entzogen wurde. Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Laut Polizei war es nicht das erste Mal, dass er diesbezüglich in Erscheinung getreten ist. (AZ)