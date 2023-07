Mehr Umsatz und mehr Kunden im Wolferstädter Dorfladen

Der Dorfladen in Wolferstadt zieht Bilanz für 2022. Wie sich der neue Mindestlohn und die höheren Kosten auf das Geschäft auswirken.

Zwar steht der Dorfladen in Wolferstadt vor einigen Herausforderungen, insgesamt läuft aber das Geschäft. So lässt sich die Bilanz für das Jahr 2022 zusammenfassen, die Geschäftsführer Andreas Eigenmann bei der Gesellschafterversammlung präsentierte. Dass der Laden bei den Bewohnern nach wie vor beliebt ist und geschätzt wird, zeigt das große Interesse: über 100 Gesellschafter folgten der Einladung.

In seinem Rückblick führte der Dorfladenchef aus, dass der Umsatz gegenüber dem Vorjahr auf fast 840.000 Euro gestiegen sei. Dies sei größtenteils dem allgemeinen Preisanstieg zuzurechnen. Trotz der höheren Verkaufspreise verringere sich oft die Gewinnspanne, da die Einkaufspreise überproportional gestiegen seien, was sich auf den Rohertrag negativ auswirke.

Es wird immer schwieriger, Personal für den Dorfladen zu finden

Positiv für 2022 sei zu vermerken, dass nicht nur der Umsatz, sondern auch die Kundenzahl um fünf Prozent gestiegen ist. Besonders lobte Eigenmann die Zusammenarbeit mit der Gemeinde, die er als vorbildlich bezeichnete. Ein künftiges Problem sieht der Geschäftsführer in der Rekrutierung von Personal, denn es werde immer schwieriger, Ersatz zu finden. Ein Dorfladen funktioniere aber nur im Dreiklang Umsatz-Kundschaft-Personal.

Dass im digitalisiertem Zeitalter die Papierflut nicht unbedingt weniger wird, zeigte der Geschäftsführer am Beispiel verschiedener Lieferanten, die ihre Infos beziehungsweise Rechnungen nur noch per E-Mail versenden und somit die Kosten an den Endkunden weitergeben, da die Daten oftmals vor Ort ausgedruckt werden müssen.

Die Anhebung des Mindestlohnes auf zwölf Euro im Oktober 2022 bedeutete eine Mehrbelastung von etwa 4000 Euro für das abgelaufene Jahr. Das volle Ausmaß wird sich Eigenmann zufolge sich erst 2023 zeigen, wenn der Mindestlohn für das gesamte Jahr zu zahlen ist und daneben noch die erhöhten Stromkosten zu Buche schlagen, was eine Mehrbelastung von circa 20.000 Euro ausmache.

Der Dorfladen Wolferstadt macht einen Gewinn von über 32.000 Euro

Die fetten Jahre, so Eigenmann, dürften zwar vorerst vorbei sein, doch die positive Entwicklung 2022 geben keinen Anlass zur Sorge. Ziel des Dorfladens sei die Versorgung mit Lebensmitteln und nicht die Gewinnoptimierung. Vom Gewinn in Höhe von 32.500 Euro erhalten die Vereine 4000 Euro anteilig nach getätigtem Umsatz, je Geschäftsanteil gibt es einen Einkaufsgutschein von 40 Euro und die Gemeinde erhält den Rest, der als „stille Rücklage“ im Vermögen der Gesellschaft verbleibt und für Notzeiten verwendet werden kann. Die Mitgliederzahl erhöhte sich 2022 um 10 auf 375 Gesellschafter, die 592 Geschäftsanteile gezeichnet haben.

Bürgermeister Philipp Schlapak und Geschäftsführer Eigenmann bedankten sich bei den Beschäftigten, der Kundschaft und der Nachbarschaft für ihren Einsatz und die Treue zum Dorfladen. Der Musikverein Wolferstadt umrahmte die Versammlung musikalisch. (AZ)