Nacht-Orientierungsmarsch der Reservisten in Wolferstadt

Erstmals nach der Coronapause hat wieder der Nacht-Orientierungsmarsch der Reservisten-Kreisgruppe Schwaben-Nord stattgefunden. Teams aus Wertingen vorne.

Nach einer zweieinhalbjährigen Corona-Pause hat erstmals wieder der Nacht-Orientierungsmarsch die Reservisten-Kreisgruppe Schwaben-Nord stattgefunden. Dieser fand in und um Wolferstadt statt. Es nahmen 13 Mannschaften teil: acht aus der Kreisgruppe und fünf Gästeteams, von denen eines aus Italien und eines aus Baden-Württemberg kam.

Ausrichter des Marsches war die Reservistenkameradschaft (RK) Wolferstadt, unterstützt durch die Gemeinde, die Feuerwehr, den Schützenverein und Privatpersonen. Kreisvorsitzender Werner Wölfel und das Organisationsteam hatten den Wettbewerb seit dem Sommer vorbereitet.

Die Strecke war den Veranstaltern zufolge durchaus anspruchsvoll. Der Rundkurs hatte eine Länge von etwa zehn Kilometern. 40 Helfer bewerteten an den Stationen die Leistungen. Die Aufgaben waren vielfältig. Unter anderem musste eine unter einem Auto eingeklemmte Person befreit werden, es war das Herablassen einer Person aus dem ersten Stock eines Gebäudes mithilfe von Gurtmaterial und Knotenkunde vorzubereiten und es war eine Reihe von Fragen zur Orientierung im Gelände und zur Sicherheitspolitik zu beantworten. Bei einem Luftpistolenschießen konnten die Gruppen ihre Schießfertigkeiten unter Beweis stellen.

Reservistenkameradschaften aus Wertingen und Wortelstetten bei Nachtmarsch vorne

Oberstleutnant Stefan Holland, Kommandeur des IT-Bataillons 292 der Bundeswehr, zeigte sich von der Leistung der Reservisten ebenso beeindruckt wie Toni Resch, der Bezirksvorsitzende Schwaben der Reservisten. Die Wertung erfolgte in zwei Gruppen. Bei den Kreismannschaften feierte die RK Wertingen mit ihren beiden Teams einen Doppelsieg. Platz drei ging an die RK Wortelstetten, Platz vier an die RK Dillingen und Platz fünf an die RK Fessenheim/Holheim. In der Gästewertung lag die RK Schwäbisch-Gmünd/Gremheim vor den Reservisten aus Friaul (Italien) und dem IT-Bataillon aus Dillingen. (AZ)