Neues Wohngebiet: Viele Bauplätze schon verkauft

Blick auf das neue Baugebiet in Wolferstadt, hier am Beginn der Erschließungsarbeiten Ende 2022.

Plus In Wolferstadt entsteht ein neues Baugebiet. Die Gemeinde verschiebt den Straßenbau, dennoch rührt sich etwas.

Von Wolfgang Widemann

Ein Rohbau steht bereits, der nächste soll nach Erkenntnissen von Bürgermeister Philipp Schlapak bald folgen. Im neuen Baugebiet "Kühberg II" in Wolferstadt tut sich trotz der allgemeinen Baukrise etwas. Beim Straßenbau in der künftigen Siedlung lässt sich die Kommune allerdings Zeit.

Der Gemeinderat hat nach Auskunft von Schlapak beschlossen, die Straßenerschließung, also das Herstellen und Asphaltieren der Fahrbahn, um ein weiteres Jahr zu verschieben. Damit hemme man die Bautätigkeiten im Gebiet "Kühberg II" keineswegs, so der Bürgermeister. Durch die Tatsache, dass die bereits vorhandenen Schotterwege vorerst so bleiben, würden mögliche Schäden durch schwere Baufahrzeuge vermieden. Die Bauwilligen kämen mit den bestehenden Verhältnissen durchaus zurecht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

