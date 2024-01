Schlägerei auf Plattenparty in Wolferstadt

Zum Ende einer Plattenparty in Wolferstadt gab es eine Schlägerei im Eingangsbereich. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen des Vorfalls.

In den frühen Morgenstunden hat sich am Samstag eine Schlägerei auf einer Plattenparty in Wolferstadt ereignet. Zum Ende der Plattenparty Sound City wurde der Polizei um 4.10 Uhr eine Schlägerei im Eingangsbereich gemeldet. Ein 16-Jähriger hatte offenbar einem 19-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Ein unbeteiligter Zeuge informierte die Security, die schließlich die Polizei benachrichtigte. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der 16-Jährige leichte Verletzungen an der rechten Hand und der 19-Jährige eine Platzwunde an der Lippe erlitt. Aufgrund der starken Alkoholisierung der beiden Beteiligten konnte bislang der genaue Tathergang nicht ermittelt werden. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizei Donauwörth unter Telefon 0906/70667-0 zu melden. (AZ)