Unbekannter legt in Wolferstadt Giftköder für Hunde aus

In Wolferstadt findet eine Frau beim Spazierengehen übers Feld ausgelegte Giftköder. Die Polizei geht davon aus, dass es jemand auf Hunde abgesehen hat.

In Wolferstadt hat erneut jemand Giftköder für Hunde ausgelegt. Davon geht zumindest die Polizei Donauwörth aus. Die Beamten waren von einer Frau am Mittwochnachmittag informiert worden, dass sie neben einem Feldweg zwischen Wolferstadt und Rothenberg in einem Häufchen ausgelegtes, frisches Schneckenkorn aufgefunden habe. Im Umkreis befinden sich keine Nutzflächen.

Giftkugeln in Wolferstadt sichergestellt

Aus polizeilicher Sicht ist ausgeschlossen, dass beispielsweise ein Landwirt damit Schädlinge vertreiben wollte. Beamten stellten die blauen Giftkugeln sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen eine unbekannt Person wegen Verdachts auf einen versuchten Verstoß gegen das Tierschutzgesetz ein.

Es ist nicht das erste Mal, dass in Wolferstadt jemand versucht Hunden zu schaden. Bereits im Juli 2021 haben zwei Hunde ausgelegetes Schneckenkorn gefressen - ein Mischling ist damals daran gestorben, ein Labradort musste in einer Tierklinik behandelt werden.

Wie die Polizei erinnert, war ein gleich gelagerter Fall mit einem verletzten und einem toten Hund bereits 2021 in Wolferstadt aktenkundig geworden. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)